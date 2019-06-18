В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

18 июня 2019     9
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Минпросвещения централизованно покупать «правильные» ручки для ЕГЭ. Его слова приводит РИА Новости.

Огуль подчеркнул, что выпускники российских школ не должны думать об организационных процессах на экзаменах, а ручки должны идти в комплекте вместе с бланками с заданиями.

«Подобные прецеденты [аннулирование баллов из-за неправильных чернил] не должны повторяться. Не должно быть путаницы и волнений ни у выпускников, ни у комиссии», — заметил он.

По его словам, происшествие не должно рассматриваться как нарушение со стороны школьников, поскольку они испытывают «крайнюю степень волнения». «Нам нужно обеспечить комфортное прохождение данного учебного этапа детьми», — заключил он.

17 июня сообщалось о троих выпускниках из Астрахани, получивших по ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. В интернете появилась петиция с требованием проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей. Позднее стало известно, что работы выпускников все-таки проверит конфликтная комиссия.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Минпросвещения централизованно покупать «правильные» ручки для ЕГЭ. Его слова приводит РИА Новости. …


Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище
Власти Египта запретили похоронить Мурси на семейном кладбище

Египетские власти запретили хоронить бывшего президента страны Мухаммеда Мурси на семейном кладбище в мухафазе (провинции) Шаркия, сообщает агентство Reuters со …


«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове
«Новая модель отношений»: как визит главы Китая в КНДР может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове

На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с государственным визитом в КНДР. Это первая поездка китайского лидера в Северную …


Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала премьер-министра Украины Владимира Гройсмана осуществить задуманные реформы. Об этом она заявила в эфире телеканала …


Названы главные злодеи в истории спорта
Названы главные злодеи в истории спорта

Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес возглавил топ-10 главных злодеев в истории спорта. Рейтинг был составлен слушателями подкаста …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты