В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства

18 января 2020     20
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет». «Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с “запретами” и “угрозами” уже перестает быть томной», — отметила депутат.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что не может серьезно относиться к выступлениям организаций, подобных «Сорок сороков».

Источник: Лента.Ру

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