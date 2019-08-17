В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»

17 августа 2019     19
В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил Rambler News Service, что был бы расстроен возможным закрытием сервиса «Яндекс.Новости».

По словам депутата, это прекрасный инструмент поиска новостей и отличный агрегатор. «Я пользуюсь им каждый день, и считаю, что он гораздо лучше, чем аналогичный сервис Google», — отметил Горелкин.

Материалы по теме

18:18 — 25 февраля 2016

Он также предположил, что за появлением информации о возможном закрытии сервиса может быть «какая-то информационная война».

Об угрозе закрытия «Яндекс.Новостей» вечером 16 августа написала газета «Коммерсантъ». По информации источников издания, «Яндекс» рассматривает этот вариант развития событий среди прочих в случае появления новых правил регулирования новостных агрегаторов. В пресс-службе компании газете отказались комментировать сведения о возможном прекращении работы сервиса.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе
Подозреваемого в краже инструментов на 20 000 задержали в Севастополе

Полиция задержала севастопольца, который подозревается в краже электроинструментов стоимостью 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.  «Подозреваемым …


Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске
Внезапная проверка экипажей прошла на кораблях ЧФ в Новороссийске

На кораблях  Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла внезапная проверка готовности экипажей к борьбе за живучесть кораблей, сообщила пресс-служба флота …


В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс
В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил Rambler News Service, что был бы расстроен …


Власти Пензы выдали гранты на благоустройство дворов
Власти Пензы выдали гранты на благоустройство дворов

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал на своей странице в Facebook, как проходит благоустройство дворов на улице Кижеватова, 4 и проспекте …


У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске
У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске

14:04 Обследование не выявило превышения уровней радиационного облучения у медработников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске в ходе испытания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты