Анна Лушникова
В Госдуме оценили заявление Киева по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
- РИА Новости
«Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается якобы срывом соглашений нормандской четвёрки», — сказал он.
По словам депутата, со стороны официального Киева это «особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба».
Ранее Данилюк заявил, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны назвал паспортизацию нарушением Минских соглашений и спланированной провокацией.
Источник: Россия Сегодня