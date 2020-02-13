В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы

13 февраля 2020     11
В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы

09:48

Полина Полетаева

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести дополнительные «часы тишины».

© РИА Новости

«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать», — сказал Терентьев.

По мнению депутата, временной период ограничения с 19:00 до 9:00 является «инновационным предложением».

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России
Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Росреестра, который занимался разработкой …


В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы
В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы

09:48 Полина Полетаева Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести дополнительные …


Названа средняя цена квартиры в Москве
Названа средняя цена квартиры в Москве

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. Об этом говорится …


Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе …


В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

06:00 Александра Рыкова В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты