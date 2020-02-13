В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы

09:48

Полина Полетаева

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести дополнительные «часы тишины».

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«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей. Я думаю, что данное предложение членов Совета Федерации сформировано на основании обращений граждан, когда шумные соседи не позволяют отдыхать», — сказал Терентьев.

По мнению депутата, временной период ограничения с 19:00 до 9:00 является «инновационным предложением».

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Источник: Россия Сегодня