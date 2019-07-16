В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать украинский официальным языком ООН.

«Климкин за все годы своего нахождения на посту министра иностранных дел высказывал различные одиозные предложения, в том числе нарушающие международное право. Тем не менее до выборов в Верховную раду осталось всего несколько дней, а после этого сформируется новый состав коалиции и президентом Зеленским будут предложены кандидатуры на посл главы МИД», — считает депутат.

По его словам, ООН никогда не пойдёт на предложение главы украинского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня вступил в силу закон об украинском языке. Естественно, в ООН никогда не пойдут на то, чтобы язык дискриминации стал в организации официальным», — сказал Водолацкий.

Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».