В Госдуме оценили предложение Путина увеличить пособие по безработице

25 марта 2020     20
В Госдуме оценили предложение Путина увеличить пособие по безработице

17:35

Анастасия Румянцева

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT предложение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

РИА Новости

«Что касается пособий по безработицы, у нас пособия по безработицы платятся из бюджета и не входят в систему социального страхования, как это было раньше. Если пособия будут увеличены до уровня 12 тыс., то полагаю, что это правильная мера. Единственное, что бы не хотелось, чтобы мера стимулировала отказ людей от работы. Как меру соцподдержки поддерживаю, но необходимо всё-таки исходить при принятии решения из всех тех обстоятельств, которые сегодня есть», — пояснил Нилов.

Депутат также позитивно оценил предложение российского лидера о том, что больничный предлагается рассчитывать, исходя из суммы не менее одного минимального размера оплаты труда.

«Эти выплаты идут из другого бюджета. Это идёт из Фонда социального страхования, в некоторых случаях платит работодатель, при этом он избавляется от необходимости выплатить часть взносов. Но многие регионы уже перешли на прямое взаимоотношение Фонда социального страхования и работника, и работник получает соответствующую сумму. В последнее время мы наблюдаем уровень снижения в вопросах обращения за получением компенсации по больничному», — рассказал парламентарий.

Нилов подчеркнул, что поддерживает данное предложение президента.

Ранее Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Емельяненко прокомментировал слова экс-чемпиона Bellator Шлеменко
Емельяненко прокомментировал слова экс-чемпиона Bellator Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал ответ экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко. Ранее Емельяненко на своей странице …


Харатьян присоединился к волонтерам и помог пенсионерам в Подмосковье
Харатьян присоединился к волонтерам и помог пенсионерам в Подмосковье

Народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к волонтерам и вместе с ними помогает подмосковным пенсионерам с продуктами и лекарствами. Об …


Владимир Немцев обратился к севастопольцам с несколькими просьбами
Владимир Немцев обратился к севастопольцам с несколькими просьбами

Сегодня председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев сделал видеообращение к жителям города. Он сообщил, что депутатский корпус будет работать дистанционно и …


Вести Севастополь 25.03.2020
Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Первый в Крыму обсерватор для тех, кто вернулся из неблагоприятных стран, готов. Как он будет работать? …


В Севастополе нет дефицита продуктов
В Севастополе нет дефицита продуктов

Специалисты фиксируют рост цен на продукты в Севастополе, но дефицита товаров первой необходимости в городе нет. Закупаем продукты первой необходимости. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты