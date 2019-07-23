В Госдуме оценили предложение сузить парковочные места

Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского о том, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.

«На сегодняшний день я, как водитель, который каждый день находится за рулём, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать, уменьшить и за счёт этого ещё какое-то количество машин поставить на одну единицу территории», — сказал Лысаков.

Как отметил депутат, не все водители опытные. Каждый год получают права два миллиона автомобилистов, напомнил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.