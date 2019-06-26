В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана

26 июня 2019     18
В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал приглашения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) иностранных клубов.

  • РИА Новости

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана. На мой взгляд, это пойдет на пользу всем», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

По его словам, положительным примером должна служить Континентальная хоккейная лига (КХЛ), в которой играют зарубежные команды. 

Возможность приглашения иностранных клубов в РПЛ допустил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее экс-футболист Владимир Быстров выразил мнение, что отменять лимит на легионеров в России бессмысленно.

Источник: Россия Сегодня

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В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана
В Госдуме поддержали идею приглашения в РПЛ команд из Белоруссии и Казахстана

Председатель комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал приглашения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) …



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