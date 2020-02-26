В Госдуме предложили проверить социальную сеть MyHeritage

26 февраля 2020     13
В Госдуме предложили проверить социальную сеть MyHeritage

06:10

Дмитрий Рункевич

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора ДНК-данных граждан России международной социальной сетью MyHeritage. Копия обращения парламентария в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что данная компания на коммерческой основе предлагает россиянам дистанционно сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать своё этническое происхождение. Материалы для теста присылаются из-за рубежа, пользователь соцсети должен самостоятельно собрать свой биоматериал и отправить обратно в специальном конверте. 

Депутат также заметил, что на сайте MyHeritage указано, что «все анализы делаются в ведущей лаборатории в США».

По мнению парламентария, согласно российскому законодательству, данная компания проводит трансграничную передачу биометрических персональных данных граждан России на территорию иностранного государства. 

На основании этого Фёдоров просит Генеральную прокуратуру организовать проверку и, при подтверждении противозаконных действий, ограничить для данной компании возможность работы с персональными данными россиян.

«При наличии оснований, в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, руководствуясь статьёй 12 Федерального закона «О персональных данных», прошу принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации на территории иностранных государств», — сказано в тексте обращения. 

Представители MyHeritage не смогли оперативно ответить на запрос RT с просьбой прокомментировать данную инициативу. 

Ранее в Госдуме предложили ограничить долю иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций.  

Источник: Россия Сегодня

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