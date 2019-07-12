В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

12 июля 2019     14
В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу одного из авторов законопроекта главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Отмечается, что в настоящее время установленный двадцатидневный срок оплаты штрафа со скидкой «является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в её работе».

Ранее вице-премьер России Максим Акимов рассказал о разработке в стране цифрового сервиса, дающего возможность автолюбителям обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение ПДД.

Автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Nation News также прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

Источник: Россия Сегодня

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