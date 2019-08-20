В Госдуме прокомментировали заявление «Укртрансгаза» о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

20 августа 2019     9
В Госдуме прокомментировали заявление «Укртрансгаза» о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

15:26

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года.

РИА Новости

«Это антиукраинское решение, которое бьёт по карману обычных рядовых украинцев. Они должны будут переплачивать сегодня за газ», — заявил Милонов.

По его словам, если приобретать газ у Румынии по цене выше российского, то «бедные украинцы становятся ещё беднее».

Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что к концу 2019 года планируется завершить модернизацию украинской газоизмерительной станции «Гребеники», а также станции «Каушаны» в Молдавии.

Источник: Россия Сегодня

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