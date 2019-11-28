В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

28 ноября 2019     19
В Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина

17:15

Анастасия Румянцева

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT сообщение о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

РИА Новости

«Ситуация выглядит достаточно логично, и, как минимум, по двум причинам: и потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединённых Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки для крупных военных действий», — пояснил депутат.

Новиков отметил, что, с другой стороны, целый ряд заявлений Макрона последнего времени является сигналом о том, что он готов отражать интересы европейских сил, которые выступают за более независимый от США внешнеполитический курс. 

«Поэтому представляется, что в данном случае этот шаг вполне вписывается в логику предыдущих шагов Макрона, и это следует расценивать как позитивную тенденцию, потому что даёт шанс на торжество здравой позиции», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам.

Он отметил, что в ответе не было каких-либо деталей, но там высказывается понимание «озабоченности России и готовность к диалогу».

В конце сентября сообщалось, что Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Источник: Россия Сегодня

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