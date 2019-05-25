В Госдуме прокомментировали протест Киева в связи с визитом Володина в Крым

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT решение Министерства иностранных дел Украины выразить протест в связи с визитом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым.

«Я думаю, что на Украине просто продолжают следовать той линии, которой придерживались последние несколько лет. Они пытаются такой риторикой хотя бы на словах отстаивать своё видение суверенитета Крыма. При этом, Киевом предпринимаются и другие действия, в частности, в конце марта значительно расширился санкционный список российских политиков, которым запрещено посещать Украину. Туда включили практически всех депутатов Государственной думы», — сказал депутат.

Ранее в МИД Украины выразили протест из-за визита Володина в Крым.

Во внешнеполитическом ведомстве считают визит Володина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».