Анна Лушникова
В Госдуме прокомментировали протест Киева в связи с визитом Володина в Крым
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT решение Министерства иностранных дел Украины выразить протест в связи с визитом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым.
- РИА Новости
«Я думаю, что на Украине просто продолжают следовать той линии, которой придерживались последние несколько лет. Они пытаются такой риторикой хотя бы на словах отстаивать своё видение суверенитета Крыма. При этом, Киевом предпринимаются и другие действия, в частности, в конце марта значительно расширился санкционный список российских политиков, которым запрещено посещать Украину. Туда включили практически всех депутатов Государственной думы», — сказал депутат.
Ранее в МИД Украины выразили протест из-за визита Володина в Крым.
Во внешнеполитическом ведомстве считают визит Володина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Источник: Россия Сегодня