В Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов

07:00

Дмитрий Рункевич

В России может появиться уголовная ответственность для употребляющих наркотики людей, которые отказываются от принудительного лечения. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс готовит депутат Госдумы Олег Нилов. Об этом он рассказал в беседе с RT.

РИА Новости

По словам депутата, в настоящее время, согласно законодательству, суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр. Но есть те, кто уклоняется от исполнения возложенной судом обязанности.

Именно для этой категории граждан предлагается ввести уголовную ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до шести месяцев.

«Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жёстких условиях проходить так называемое переламывание», — сказал депутат.

По его мнению, данная мера призвана решить две основные проблемы: «изолировать опасного для общества гражданина» и дать наркоману шанс спасти свою жизнь.

Как рассказал в беседе с RT руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Александр Иноядов, действующим законодательством установлена административная ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ (наказание — штраф до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток).

«Данного регулирования вполне достаточно для правовой оценки фактов потребления, а имеющиеся в законе примечания предусматривают освобождение от административной ответственности в случае прохождения специализированного лечения. Это позволяет наркозависимому лицу сделать свой выбор — наказание или лечение», — пояснил эксперт.

Ранее в России предложили ужесточить для иностранных граждан ответственность за преступления, связанные с наркотиками.

Источник: Россия Сегодня