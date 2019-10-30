В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Так, за это деяние предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

28 октября президент Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в сети. Член Совета Федерации Андрей Клишас предложил сажать за это правонарушение на 15 лет. По его словам, ответственность должна быть не менее суровой, чем за подобные правонарушения вне сети.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также заявил о целесообразности строго наказания.

Источник: Лента.Ру