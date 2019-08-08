В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

8 августа 2019     21
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Об этом сообщает портал «Дагестанская правда».

В заявлении опровергается информация о том, что имам Шамиль восстал против своей страны. «В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но, когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры», — объяснили в администрации муфтията.

Муфтият отметил, что упоминание имама Шамиля в контексте войны 20-летия нападения террористов в августе 1999-го года на Дагестан некорректно (В интервью шла речь о 20-летии с начала второй чеченской войны — прим. «Ленты.ру»). «Глава Чечни хочет сказать, что тень имама Шамиля подняла его народ на две войны против России в девяностых? Странный поворот», — отмечается в письме.

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Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Имам три раза встречался с императором Александром II, одна из встреч произошла на свадьбе цесаревича Александра, на которую его пригласили. В 1869 году российский император отпустил Шамиля в паломничество в Мекку. Шамиль скончался в городе Медина Саудовской Аравии, где и был похоронен на кладбище аль-Баки.

Источник: Лента.Ру

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