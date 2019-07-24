В двух шагах от мундиаля: сборная России разгромила Молдавию в отборочном турнире ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу забила восемь безответных мячей в ворота Молдавии в рамках 1/8 финала отборочного турнира чемпионата мира — 2019 и пробилась во второй групповой этап. Там отечественная команда сыграет с Азербайджаном, Испанией и Швейцарией. Путёвки в финальную стадию мундиаля от Европы получат пять сильнейших команд.

Рекордный разгром и игра на ноль

От России ждали только победы во встрече с 59-й командой мирового рейтинга — сборной Молдавии в рамках 1/8 финала отборочного турнира чемпионата мира — 2019 по пляжному футболу. Для молдаван же сам факт выхода в эту стадию стал большим достижением. На групповом этапе они пропустили 13 мячей от Португалии и 6 — от Франции, но в решающем матче за третье место в квартете в дополнительное время одолели Норвегию — 2:1.

Однако подопечные Михаила Лихачёва сразу же продемонстрировали сопернику, что чуда в этом матче ему ждать не стоит. Всего сорока секунд хватило Артуру Папоротному и Алексею Макарову, чтобы забить по голу. Мяч последнего вся команда отметила, раскачивая воображаемую люльку, поскольку у футболиста накануне родился сын.

После этого сборная России имела немало моментов для того, чтобы увеличить преимущество в счёте, но выше всяких похвал действовал голкипер молдаван Алексей Капсамун. Ещё дважды хозяева попадали в перекладину. Но в самом конце тайма Дмитрий Шишин всё же отправил мяч в цель.

Во второй трети игры россияне долго не могли отличиться, хотя владели подавляющим преимуществом и ничего не позволяли сопернику. Была хорошо заметна разница в классе команд. У гостей не получалось даже банально сделать первую передачу. Лишь Капсамун продолжал сражаться за всю команду. Однако перед самым перерывом он вынужден был дважды вытащить мяч из своих ворот — отличились Борис Никоноров и Фёдор Земсков.

В третьем же тайме сборная Молдавии окончательно выдохлась и пропустила ещё трижды, установив окончательный счёт 8:0. Причём Земскову удалось оформить хет-трик. Снова поразил чужие ворота и Никоноров — на его счету в отборочном цикле значится уже шесть голов.

Не менее приятным моментом стало и отсутствие пропущенных мячей. Россия стала первой командой, которой удалось этого добиться в данном турнире. Вратари отечественной команды Максим Чужков и Павел Баженов оформили по «сухарю».

Далее восьмёрка сильнейших команд продолжит борьбу во втором групповом этапе, и здесь слабых соперников уже не будет. Россия попала в один квартет с Азербайджаном, Испанией и Швейцарией. В другом сыграют Польша, Белоруссия, Италия и Португалия.

Команды, занявшие два первых места в группе, получат прямые путёвки на чемпионат мира в Парагвай. А оставшиеся третьими коллективы в очной борьбе определят обладателя последней, пятой путёвки.

Демарш Украины и три победы в группе

При этом к нынешнему отборочному этапу сборная России подошла с особой мотивацией после неудачи на Европейских играх. В Минске отечественная команда заняла лишь шестое место, что для действующих чемпионов было сродни провалу.

Зато на домашнем отборочном турнире ЧМ россияне, как и ожидалось, не оставили ни малейших шансов Венгрии, Германии и Эстонии на стадии первого группового этапа. В ворота соперников суммарно влетело 18 мячей.

А вот сборная Украины в Москву не поехала. Такое решение приняла местная федерация футбола. В ответ на это генеральный директор Международной организации пляжного футбола Габино Реналес заявил, что на Украину могут быть наложены санкции.

«Нехорошо, когда команда снимается в последний момент. Я был об этом уведомлён, но не вправе разглашать причины их отказа. Дисциплинарный комитет, конечно, рассмотрит эту ситуацию и определит, могут ли быть наложены на Украину какие-то санкции», — приводит слова Реналеса «Чемпионат».

Наконец, уже спустя два года Россия может принять не только отборочный турнир чемпионата мира, но и само первенство планеты, которое также может пройти в Москве. Ещё в июне генсекретарь РФС Александр Алаев заявил, что полным ходом идёт подготовка заявочного досье.

«Может ли финал чемпионата мира по пляжному футболу состояться в «Лужниках»? Идея хорошая, но думать об этом пока рано. Пока все наши мысли о том, как получить право провести турнир. А после этого уже будем рассматривать такой вариант, если это будет возможно технически. Если чемпионат мира будет проходить в Москве, то мы много интересного придумаем», — отмечал Алаев.

Реналес в ответ подчеркнул, что Россия является фаворитом в борьбе за любой крупный международный спортивный турнир, и назвал «лучшим в истории» чемпионат мира по большому футболу, который страна приняла в 2018-м.