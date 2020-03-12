В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

21:10
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает департамент здравоохранения Москвы.© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Отмечается, что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.
Смерть наступила из-за кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирующих хронических заболеваний.
Анализ на коронавирус дал отрицательный результат.
По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 34.
Источник: Россия Сегодня