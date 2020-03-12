В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 34 .

Смерть наступила из-за кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирующих хронических заболеваний.

Отмечается , что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

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