В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

12 марта 2020     19
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

21:10

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Отмечается, что пациенту было 75 лет, он скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

Смерть наступила из-за кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирующих хронических заболеваний.

Анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

По последним данным, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 34.

Источник: Россия Сегодня

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