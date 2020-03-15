В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение

15 марта 2020     22
В детсадах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение

20:10

В детских садах и школах Калининградской области разрешили свободное посещение с понедельника, 16 марта.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов.

Администрация учреждений должна организовать для детей обучение в дистанционной форме. Занятия будут проводиться в штатном режиме.

Родителям, решившим забрать детей из детсадов и школ, нужно сообщить об этом руководству учреждений для получения соответствующих инструкций.

Ранее учитель магаданской гимназии №13 Константин Зеленский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.

Источник: Россия Сегодня

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