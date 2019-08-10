В ДНР заявили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

15:59

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов сообщил, что командование украинской армии направило снайперов в Донбасс.

РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам», — сказал он.

По его словам, в указаниях командования Вооружённых сил Украины говорится, что снайперы имеют право «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины», в том числе «гражданское лицо».

Безсонов добавил, что такие указания противоречат условиям нового перемирия и международным конвенциям.

В апреле в ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку.

Источник: Россия Сегодня