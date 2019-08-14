18:28
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня
18:28
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня
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Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке
Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом он заявил 14 августа в ходе встречи с главой …
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На севастопольские школы будет потрачено свыше 900 млн рублей
И.о. директора департамента науки и образования Севастополя Игорь Белозёров сообщил о том, что в этом году свыше 900 млн рублей будет потрачено на обновление материальной базы …
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Сайты министерств Крыма подверглись хакерской атаке
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С 3 по 21 сентября выпускники 9 и 11 классов, которые не сдали экзамены в основное время, смогут сдать их …
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В ДНР назвали число получивших гражданство России
18:28 В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России. Ранее на …