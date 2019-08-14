В ДНР назвали число получивших гражданство России

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом он заявил 14 августа в ходе встречи с главой …



На севастопольские школы будет потрачено свыше 900 млн рублей И.о. директора департамента науки и образования Севастополя Игорь Белозёров сообщил о том, что в этом году свыше 900 млн рублей будет потрачено на обновление материальной базы …



Сайты министерств Крыма подверглись хакерской атаке Накануне днем Крымский республиканский центр обработки данных подвергся массированной хакерской атаке – SYN-флуд с территорий иностранных государств. На сайт госструктур …



629 выпускников Севастополя будут сдавать экзамены в резервные сроки С 3 по 21 сентября выпускники 9 и 11 классов, которые не сдали экзамены в основное время, смогут сдать их …

