В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

17 июня 2019     27
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на эксперта, принимавшего участие в подготовке доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) .

«Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь — но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон — открывают заднюю и переднюю дверь», — отметил собеседник канала.

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Источник: Портал Информер


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