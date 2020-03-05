В ДТП на трассе в Липецкой области погибли трое сотрудников УФСИН

18:24
Следственные органы Липецкой области возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими сотрудниками УФСИН.РИА Новости
Как сообщает региональный СК, в Задонском районе при столкновении грузовика с легковым автомобилем LADA Largus, в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, погибли трое, один госпитализирован в областную больницу.
Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.
Источник: Россия Сегодня