В Екатеринбурге надеются, что шахматный турнир претендентов возобновится

26 марта 2020     13
В Екатеринбурге надеются, что шахматный турнир претендентов возобновится

12:19

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт выразил надежду, что приостановленный из-за коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге в ближайшее время возобновится.

© Malte Ossowski globallookpress.com

«Очень жаль, что такое происходит. Но главное, конечно, это здоровье спортсменов! Надеюсь, что уже скоро ситуация нормализуется и Екатеринбург вновь сможет стать площадкой для встречи шахматистов мирового класса», — цитирует Рапопорта РИА Новости.

После седьмого тура лидировали россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Турнир должен был завершиться 3 апреля. Планировалось, что его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Тем не менее турнира было принято решение приостановить турнир с 27 марта из-за распространения коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 26 марта в оперативном штабе объявили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло до 840.

Ранее глава ФШР заявил, что никто из участников турнира претендентов не болеет коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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