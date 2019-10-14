В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

14 октября 2019     12
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

13:23

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили Горизбирком города.

РИА Новости

За эту площадку проголосовали 57,66% участников опроса, за участок на берегу пруда за Макаровским мостом — 39,49%.

Как отмечается, в опросе 13 октября приняли участие 97 472 человека, явка составила 8,98%, 2,85% опросных листов были признаны недействительными.

В начале сентября URA.RU передавало, что из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины убрали территорию на месте снесённой телебашни и добавили площадку за Макаровским мостом.

Источник: Россия Сегодня

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