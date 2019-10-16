В Екатеринбурге после убийства из-за Audi пропала 19-летняя студентка

В Екатеринбурге, где несколько дней назад 27-летнюю Ксению Каторгину убили из-за автомобиля Audi, пропала еще одна девушка. Об этом 16 октября сообщает E1.RU.

19-летняя студентка медицинского университета Анна Ивонина исчезла, когда ее родители отдыхали за границей. Ее телефон стал недоступен в ночь на 13 октября. Вернувшись в город, родители не нашли дома дочь и обратились в полицию. Из квартиры пропали паспорта Анны.

Мать студентки Татьяна Ивонина рассказала, что на записях с камер видеонаблюдения в подъезде заметили неизвестного мужчину «нерусской национальности», который может быть замешан в пропаже. «Такое впечатление, что ее удерживают где-то силой, иначе почему она не выходит на связь?» — говорит женщина.

По словам Татьяны, у Анны был конфликт с родителями, но не настолько сильный, чтобы «пропасть по собственной воле».

В полиции сообщили, что девушку ищут.

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13:30 — 15 октября

10 октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. В тот день она должна была с потенциальной покупательницей своего автомобиля — кроссовера Audi Q5. При этом та заявила, что плохо чувствует себя из-за беременности, и попросила приехать к ней.

Через несколько дней машину нашли у перекупщиков на авторынке в Челябинске. В салоне обнаружены пятна крови, которую тщательно пытались смыть. 15 октября в Екатеринбурге было найдено тело Каторгиной. По подозрению в убийстве задержаны три человека.

У Ксении осталась девятилетняя дочь.

Источник: Лента.Ру