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В Екатеринбурге установили причину смерти беременной в женской консультации ГКБ № 23.РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
У женщины произошёл разрыв аорты, и она умерла от обильного внутреннего кровотечения. Погибшая была на восьмом месяце беременности.
Как рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, «женщина скончалась от непредотвратимых причин».
Ранее kp.ru сообщало, что во Владимире завели дело по факту смерти 25-летней женщины в роддоме.
Источник: Россия Сегодня