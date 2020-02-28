В Екатеринбурге установили причину смерти беременной в женской консультации

28 февраля 2020     7
В Екатеринбурге установили причину смерти беременной в женской консультации

20:49

В Екатеринбурге установили причину смерти беременной в женской консультации ГКБ № 23.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

У женщины произошёл разрыв аорты, и она умерла от обильного внутреннего кровотечения. Погибшая была на восьмом месяце беременности.

Как рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, «женщина скончалась от непредотвратимых причин».

Ранее kp.ru сообщало, что во Владимире завели дело по факту смерти 25-летней женщины в роддоме.

Источник: Россия Сегодня

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