В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса

13:25

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, это означает потери €1 млрд в месяц», — заявил Бретон.

Он добавил, что туристы из КНР всегда активно приезжали в Европу, однако уже два месяца этого не происходит.

Ранее российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня