В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

4 февраля 2020     11
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака

01:04

Евросоюз считает назначение нового премьер-министра Ирака важным шагом для преодоления политического кризиса в этой стране и призывает иракское правительство сосредоточиться на проведении реформ и организации выборов.

globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.

«Назначение нового премьер-министра Мухаммада Тауфика Аляуи является важным шагом на пути преодоления политического тупика в стране. Ираку срочно нужно функционирующее переходное правительство, которое может сосредоточиться на реформах и организации новых выборов», — говорится в заявлении.

В ЕС подтвердили свою поддержку граждан Ирака «в законном стремлении создать сильное и эффективное государство».

Ранее президент Ирака Бархам Салех поручил бывшему министру связи страны Мухаммаду Тауфику Аляуи сформировать новое правительство.

1 декабря парламент Ирака проголосовал за отставку премьера Аделя Абделя Махди, который подал соответствующее прошение на фоне продолжающихся с начала октября протестов, вызванных ухудшением социальной ситуации в стране, ростом коррупции в органах власти и безработицей.

Источник: Россия Сегодня

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