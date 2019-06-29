В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

29 июня 2019     31
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

В результате происшествия погиб один человек. По данным ТАСС, всего пострадало 11 человек, двое из них госпитализированы. Как отмечает агентство, среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС. Из двух подъездов жилого дома эвакуированы все жильцы.

В Следственном комитете обнаружили, что на кухне одной из квартир были вырваны шланги, которые подводили топливо к плите. Это стало причиной утечки газа и последующего взрыва.

Источник: Лента.Ру

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