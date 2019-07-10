В Забайкалье матерей в декрете обучат новым профессиям

Более 1,5 тысяч жительниц Забайкальского края, находящихся в декретном отпуске, смогут получить дополнительное образование. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства труда и социальной защиты Татьяна Ковалева, передает ТАСС.

По словам представительницы ведомства, переобучение и повышение квалификации 1,7 тысяч женщин начнется в регионе с 2020 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Наиболее востребованными для молодых матерей профессиями региональное министерство образования сочло профессии парикмахера, мастера маникюра, повара, кондитера, продавца, контролера-кассира и официанта.