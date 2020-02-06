В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца

6 февраля 2020     13
В Забайкалье рассказали о состоянии зараженного коронавирусом китайца

Состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая Вана Юньбина, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, оценивается как удовлетворительное, рассказали в пресс-службе губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что пациент идет на поправку. Мужчина останется в больнице до тех пор, пока отрицательный результат не покажут два подряд результата анализа, добавил собеседник издания. Под наблюдением врачей также находятся жена и ребенок Юньбина. «Данных об инфицировании их коронавирусом нет», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее гражданин КНР возмущался, что врачи не дают ему результаты анализов, а о своем возможном заражении он узнал из новостей. Также он был недоволен, что многие специалисты не работают по выходным.

Утром 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что все иностранцы с коронавирусом будут депортированы из страны. Вана Юньбина высылать пока не собираются, будут лечить дальше и ждать окончательного решения федеральных властей.

В России обнаружены двое человек с коронавирусом, оба китайцы. Один в Забайкалье, второй — в Тюмени.

По данным на 6 февраля, в Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли 563 человека, заразились более 28 тысяч человек, а полностью излечились 1153 пациента. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.

Источник: Лента.Ру

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