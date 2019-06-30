В затопленную Иркутскую область привезли хлебозавод

В Иркутскую область привезли механизированный комплекс, который может выпекать три тонны буханок в сутки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что завод будет работать в зоне подтопления недалеко от города Нижнеудинск. Его перебросили из Кемеровской области.

В городе Тулун Иркутской области вышедшая из берегов река прорвала дамбу. Перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь».

По последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

Источник: Лента.Ру