В затопленную Иркутскую область привезли хлебозавод

30 июня 2019     25
В затопленную Иркутскую область привезли хлебозавод

В Иркутскую область привезли механизированный комплекс, который может выпекать три тонны буханок в сутки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что завод будет работать в зоне подтопления недалеко от города Нижнеудинск. Его перебросили из Кемеровской области.

В городе Тулун Иркутской области вышедшая из берегов река прорвала дамбу. Перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь».

По последним данным, жертвами наводнения стали пять человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

Источник: Лента.Ру

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