В «Зените» заявили, что не считают трансфер Маркизио провалом

3 июля 2019     20
В «Зените» заявили, что не считают трансфер Маркизио провалом

Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев заявил, что в клубе не считают подписание контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио провалом.

  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Нет, с такой экстремальной характеристикой я абсолютно не согласен. Во-первых, он провёл 15 матчей, забил два гола. Во-вторых, по отношению к тренировкам и в общении со средствами массовой информации Маркизио был образцом для подражания», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

По словам Медведева, Маркизио показал, как профессиональный футболист должен работать на клуб.

«А от травм никто не застрахован», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с Маркизио.

Источник: Россия Сегодня

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