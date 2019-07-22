В «Зените» сообщили, что у Дзюбы возникли проблемы со здоровьем перед матчем с «Сочи»

22 июля 2019     19
В «Зените» сообщили, что у Дзюбы возникли проблемы со здоровьем перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что решение не включать нападающего команды Артёма Дзюбу в стартовый состав на матч второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» было вызвано возникшими у него проблемами со здоровьем.

  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«У Дзюбы была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой тренировке поработал, вроде бы всё стало нормально, но после неё опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артём мало тренировался на этой неделе», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

По словам Семака, 25 минут игрового времени, которые Дзюба получил в поединке с «Сочи», достаточно в его нынешнем состоянии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Источник: Россия Сегодня

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