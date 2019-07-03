В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

3 июля 2019     25
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

Израильская армия рассказала о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны.

  • Reuters
  • © Amir Cohen

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Сирены прозвучали в городе Сдероте и посёлке Ибиме», — указывается в заявлении на странице ведомства в Twitter.

Позднее Армия обороны Израиля уточнила, что это была ложная тревога.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.

Источник: Россия Сегодня

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