В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

Израильская армия рассказала о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны.
- Reuters
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Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
«Сирены прозвучали в городе Сдероте и посёлке Ибиме», — указывается в заявлении на странице ведомства в Twitter.
Позднее Армия обороны Израиля уточнила, что это была ложная тревога.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Источник: Россия Сегодня