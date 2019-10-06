02:38
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить своего астронавта в космос.
Источник: Россия Сегодня
02:38
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить своего астронавта в космос.
Источник: Россия Сегодня
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В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос
02:38 Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить …
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