В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить своего астронавта в космос.

В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос 02:38 Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить …



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