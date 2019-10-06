В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос

6 октября 2019     9
В Иране заявили о планах отправить астронавта в космос

02:38

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Тегеран намерен в сотрудничестве с другими странами отправить своего астронавта в космос.

Источник: Россия Сегодня

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