В Иране считают политическую манеру США лишённой здравого смысла

21 июня 2019     27
В Иране считают политическую манеру США лишённой здравого смысла

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью RT прокомментировал политику Соединённых Штатов в отношении ближневосточного государства.

Так, Шамхани отметил, что высказывания президента США Дональда Трампа на публике и в социальных сетях, сделанные в разное время, отличаются друг друга.

«Можно найти разницу между его сегодняшними словами и словами, произнесёнными вчера. Видна разница между его высказываниями в Twitter вчера и сегодня… Всё это отличается от заявлений чиновников в Белом доме. Такая политическая манера поведения лишена нормальной логики и здравого смысла», — пояснил он.

При этом политик указал, что подобная тенденция наблюдается не только по отношению к Ирану, но и к Северной Корее, России и Китаю.

«Необходимо учитывать, что Исламская Республика Иран — не Ирак и не Афганистан… Если на нас нападут, то агрессор пожалеет об этом», — добавил Шамхани, отметив, что Тегеран, несмотря на происходящее, всё же стремится к миру и безопасности в регионе. 

Ранее Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

Инцидент произошёл 20 июня.

Источник: Россия Сегодня

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