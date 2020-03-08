В Иране число жертв коронавируса достигло 194 человек

8 марта 2020     17
В Иране число жертв коронавируса достигло 194 человек

14:19

В Иране число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 194 человек, за последние сутки скончались 49 человек.

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

По его словам, за сутки было зафиксировано 743 новых случая, с учётом этих данных общее число заражений составило 6566, при этом 2134 человека выздоровели.

Ранее крупнейший иранский авиаперевозчик Iran Air приостанавливает рейсы в европейские страны на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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