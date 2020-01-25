В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

10:17

В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.

РИА Новости

«С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.

К настоящему времени пациенту поставлен предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А. Для полного исключения подозрения на коронавирус его анализы направлены в Новосибирск.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1287 человек, 41 человек скончался.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня