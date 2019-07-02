В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе «Сибирь», затопленной 29 июня в результате паводков. Об этом сообщил начальник Главного управления регионального МЧС Валентин Нелюбов.

«С минуты на минуту открывается движение по федеральной трассе», — цитирует главу МЧС ТАСС.

Он уточнил, что в первые два часа будет разрешено движение только легковых автомобилей, а затем организуют реверсивное движение большегрузов.

В МВД России по Иркутской области также сообщили, что в Тулуне восстановили движение грузовых автомобилей по городским трассам.

«Сейчас в окрестностях Тулуна скопилось 490 грузовиков, со стороны Нижнеудинска — 400, в Зиминском районе — 225», — заявил представитель ведомства.

Ожидается, что в ближайшее время движение также откроется в Куйтунском, Черемховском, Заларинском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах области.

Ранее в МЧС сообщили, что в Иркутской области больше не ожидается новых подтоплений и не осталось отрезанных водой населённых пунктов.

Региональные власти оценили ущерб сети дорог из-за паводка в 800 млн рублей.