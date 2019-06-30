В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина

30 июня 2019     17
В Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина

Уровень воды в Тулуне (Иркутская область), пострадавшем от наводнения, понизился на десять сантиметров после приезда в регион президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно- диспетчерскую службу города.

В настоящий момент показатель составляет 1338 сантиметров. По данным на 19:00 по мск, уровень воды в Тулуне поднялся до 13 метров 48 сантиметров при критическом показателе в семь метров.

Ранее Путин оценил масштаб разрушений в Иркутской области как «очень большой». «Само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать», — сказал он.

29 июня глава государства прибыл в Иркутскую область и отдал распоряжения по восстановлению жилья в пострадавших районах. Он призвал как можно скорее наметить план действий по решению проблемы и «незамедлительно, буквально уже сегодня» начать выплаты местным жителям. Кроме того, Путин заявил о необходимости контролировать цены на товары в районе чрезвычайного происшествия.

В городе Тулун вышедшая из берегов река прорвала дамбу, перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным, жертвами наводнения в Иркутской области стали 5 человек, еще 351 пострадал. Подтоплены более 4 тысяч жилых домов и около 30 участков дорог, разрушено 15 автомобильных мостов. На компенсации пострадавшим выделено почти один миллиард рублей.

Источник: Лента.Ру

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