В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019 12:31 В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Источник: Россия Сегодня



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