12:31
В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Источник: Россия Сегодня
12:31
В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Источник: Россия Сегодня
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В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019
12:31 В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Источник: Россия Сегодня
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СБР подтвердил, что Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве
12:36 Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. © Kalle Parkkinen/Newspix24 globallookpress.com …
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МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
Решение арбитражного суда в Гааге принимает во внимание, что за морскими претензиями Киева к Москве стоит попытка заявить о недействительном …
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В Москве осудили отработку США ядерного удара по России
Проработка США сценариев ограниченного ядерного удара по России показывает готовность страны идти по пути конфронтации и снижать порог применения ядерного …
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Корабли Черноморского флота вернулись на базу после учебных стрельб по морским и воздушным целям
Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункты базирования после проведения учений по уничтожению условного противника в морских полигонах Чёрного моря. …