В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

22 февраля 2020     14
В Италии второй человек умер от заражения COVID-2019

12:31

В Италии скончался второй человек от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Источник: Россия Сегодня

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