В Италии не ожидают влияния COVID-19 на торговые отношения с Россией

02:20

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью газете «Известия» оценил возможные последствия для торгово-экономических отношений двух государств на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в его стране.

«За прошедшие годы наши торгово-экономические связи показали свою устойчивость, и мы убеждены, что так будет и в этот раз, в том числе и потому, что они основаны на взаимодополняемости российской и итальянской экономик, и это их свойство точно не исчезнет из-за коронавируса», — заявил он.

Итальянский посол отметил, что торговые отношения с Россией в настоящее время «переживают чрезвычайно благоприятный период».

«У наших стран прекрасные отношения в торгово-экономической сфере, и в данный момент они переживают чрезвычайно благоприятный период, о чем свидетельствует успех выставок Продэкспо и CPM, в которых приняло участие множество итальянских компаний и которые посетили члены итальянского правительства», — подчеркнул Терраччано.

Он также заверил, что итальянское правительство уже приступило к разработке эффективных мер для поддержки бизнеса.

Дипломат также напомнил, что коронавирусная инфекция затронула только несколько регионов на севере страны.

«Речь о немногочисленных ограниченных очагах в регионах Ломбардия, Венето и Эмилия, а не об эпидемии, охватившей всю страну. Эти сдерживающие меры касаются лишь 0,1% итальянских городов, площадь которых составляет 0,05% территории страны», — уточнил Терраччано.

Ранее число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Италии достигло 79 случаев.

Проживающая в Генуе крымчанка Наталья Катюшина в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии.

Источник: Россия Сегодня