В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»

В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв» от проекта «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили организаторы конкурса.

В соревновании приняли участие более 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. В течение 48 часов финалисты круглосуточно работали над заданиями в 20 тематических номинациях.

Финалисты презентовали свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний. В каждой номинации был определен победитель, они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

«Это стало испытанием для экспертного жюри, поскольку участники презентовали по-настоящему сильные проекты. Цифровые решения, представленные в ходе финального хакатона, совсем скоро придут во все сферы жизни и экономики России. Представители бизнеса и государственных компаний пригласят лучших специалистов на работу, а прототипы проектов лягут в основу рабочих процессов компаний», — отметил генеральный директор проекта «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мероприятие проходило с 27 по 29 сентября и стало самым масштабным хакатоном в мире. Конкурс, являющийся проектом платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру