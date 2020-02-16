В Казахстане произошёл пожар на шахте

08:16

В Карагандинской области Казахстана произошёл пожар на угольной шахте, он был ликвидирован.

globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД страны Нурсултана Нурахметова, пожар на угольной шахте компании «Арселор Миттал Темиртау» на глубине 100 м произошёл в субботу, 15 февраля, около 21:30 (18:30 мск).

Находившиеся под землёй 116 горняков были подняты на поверхность.

После ликвидации возгорания спасатели провели работы по охлаждению угольного массива. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что более 220 горняков выведены на поверхность из рудника в Белгородской области из-за задымления вентиляционного отсека.

Источник: Россия Сегодня