В Калининграде создали региональный ситуационный центр для мониторинга положения в экономике

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.

Цель — отслеживание экономической и социальной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Представителей бизнеса просят обращаться в центр в случае возникновения негативных последствий.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областное управление ФНС России.

В Калининграде создали региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга положения в экономике.

В России закроют все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры Правительство России поручило регионам временно закрыть все кинотеатры и ночные клубы из-за вспышки коронавирусной инфекции. В ходе заседания оперативного штаба …



Названа истинная причина переезда принца Гарри в Канаду от королевской семьи Принц Гарри переехал в Канаду вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи Харрисоном, так как решил, что в Великобритании …



Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данныe BNO News. Как спастись от коронавируса? …



Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту В Омске вынесли приговор в отношении бывших заместителя губернатора региона Станислава Гребенщикова, министра строительства области Богдана Масана и его заместителя …

