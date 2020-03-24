В Калининграде создали региональный ситуационный центр для мониторинга положения в экономике

20:09
В Калининграде создали региональный ситуационный центр для оперативного мониторинга положения в экономике.© Андрей Финтисов РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на областное управление ФНС России.
Цель — отслеживание экономической и социальной ситуации, связанной с распространением коронавируса. Представителей бизнеса просят обращаться в центр в случае возникновения негативных последствий.
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня