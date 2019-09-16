В Калининградской области «Искандеры» провели электронные пуски

02:25

В Калининградской области в ходе плановых учений расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» Балтийского флота выполнили электронные пуски.

РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

Военнослужащие выполнили скрытное выдвижение в назначенный район и оборудовали стартовые позиции. После этого они осуществили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, которые имитировали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и объекты условного противника.

«К участию в учебных мероприятиях было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники», — заявили во флоте.

Ранее Минобороны показало пуск ракеты «Искандер».

Источник: Россия Сегодня