В Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

22 октября 2019     21
В Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

23:47

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка и соединений армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

В частности, в Советске при проведении строительных работ были найдены две противотанковые мины, а в посёлке Мечниково — три 76-миллиметровых артиллерийских снаряда и 120-миллиметровая миномётная мина.

Кроме того, боеприпасы были обнаружены в посёлках Киселёвка и Высокое.

С начала 2019 года флотские сапёры обезвредили 7,2 тыс. различных взрывоопасных предметов на территории региона.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Керчи обезвредили две авиабомбы времён войны.

Источник: Россия Сегодня

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